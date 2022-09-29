Denktaş: "Erdoğan'ın çağrının arkasının nasıl getirileceği konusunun masaya yatırılması gerekmektedir"

Eski Bakan, Milletvekili Serdar Denktaş, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulunda “KKTC’yi tanıyın” çağrısı ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Denktaş, şunları kaydetti:
Bu çağrının arkasının nasıl getirileceği konusunun masaya yatırılması ve geliştirilecek önerilerin Türkiye yetkilileriyle paylaşılması gerekmektedir.
İçi boş altı doldurulmamış destek beyanatları vermekle bir yere varılamaz . Bu kapasite yönetim kadrosunda olmasa bile, bu kapasiteye sahip düşünürlerin bir araya gelerek konuyu açık fikirle tartışmak ve hedefe yönelik yol haritasına katkıda bulunarak halkımızın büyük çoğunluğunun desteğini almak, Sn Erdoğan'ın çağrısına güç katacaktır.”