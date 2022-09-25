Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dt. Halil Bakkaloğlu oldu. Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası 10. Gelen Kurulu yapıldı.

Odadan verilen bilgiye göre, genel kurulun divan başkanlığını Dt. Hüseyin Bıçak, sekreterliklerini Dt. Müjde Doğruöz ve Dr. Dt. Begüm Berkmen yaptı. Genel Kurul 32 diş hekimin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanlığına tek aday olan Dt. Halil Bakkaloğlu oybirliği ile seçildi. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri de genel kurulda yapıldı. Sonuçlar şöyle:

“Yönetim Kurulu Üyeleri: Dr. Dt. Petram Nemati Attar, Dt. Tufan Vudalı, Dr. Dt. İsmail Ata Orgun, Dt. Atalay Elver, Dt. Turhan Ulutekin, Dt. Kader Oran.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Dt. Kaşif Yıkıcı, Dt. Fırat Körükçü, Dt. Mehmet Bakkaloğlu.

Denetleme Kurulu Üyeleri: Dt. Mehmet Gargari Caymaz, Dt. Müjde Doğruöz, Dt. Hüseyin Bıçak.

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri: Uz. Dt. Deniz Dellaloğlu.”