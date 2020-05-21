Elektrik trafosu yangına neden oldu

Paşaköy-Aslanköy anayolu üzerinde Devlet Üreme Çiftliği yakınlarında bulunan elektrik trafosundan muhtemelen aşırı voltaj yüklenmesi sonucu çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.

Bu sabaha karşı saat 02.00 sıralarında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu Mehmet Şahan'a ait arazi içerisinde bulunan motor evi ve içerisinde bulunan çeşitli eşyalar yandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.