Erhürman: "Sağlıkta, ekonomide, ormanlarda ağır bedeller ödedik"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bir ay öncesine kadar her gün nerede kaç vaka çıktığını takip ederken, son günlerde de her gün nerede yangın çıktığını takip etmeye başlandığını belirterek şunları kaydetti:

"Konuyla ilgili uzmanlar herkesin pandemiye yoğunlaşması dolayısıyla, önleyicilik ilkesinden hareketle almamız gereken tedbirleri zamanında almadığımızı anlatıyorlar.

Pandemi sürecinde hep gündeme getirdiğimiz sorunlar şimdi de yangınlarla başımıza iş açıyor. Organizasyon, koordinasyon ve bilime dayanan bir yönetim anlayışı. Bir de yürürken sakız çiğnemeyi, örneğin yetkililerin bir kısmı pandemiyle uğraşırken, diğer yetkililerin de yangınlarla ve ekonomiyle ilgili önlemleri almayı becerebilmesi.

Sağlıkta, ekonomide, ormanlarda ağır bedeller ödedik. Risk her zaman vardır. Karşı karşıya olduğumuz risklerin neler olduğu da bellidir. Yönetsel marifet, kötü senaryoların hasbelkader ya da yönetim dışı unsurların çabaları sayesinde gerçekleşmemesi ile övünmek değil, her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olmaktır…"