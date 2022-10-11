Eroğlu: “UBP, kökleri özgürlük ve var oluş mücadelesine uzanan misyon partisi"

3. Cumhurbaşkanı, UBP Onursal Başkanı Derviş Eroğlu UBP’nin 47’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eroğlu mesajında, UBP’nin 20 Temmuz 1974’te başlayan Kıbrıs Barış Harekatı sonucu ortaya çıkan coğrafya üzerinde doğan tarihi kökleri Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve var oluş mücadelesinin başlangıcına kadar uzanan bir misyon partisi olduğunu vurguladı.

UBP’nin şaşmaz hedefinin Atatürkçü Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetmesi, özgürlük, güven ve refah içinde yaşaması; tarihi, kopmaz bağlarla birbirine bağlı olduğu Anavatan Türkiye ile sonsuza kadar beraber yürümek olduğunu belirten Eroğlu, UBP’nin 47 yıllık yaşamında Kıbrıs Türk halkının takdiri ile çoğu zaman iktidar partisi olduğunu ve çok önemli kararlara, hizmet ve eserlere imza attığını ifade etti.

Eroğlu mesajında şunları kaydetti:

“İnanıyorum ki Ulusal Birlik Partisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu partisi olarak önümüzdeki süreçte bir yandan devletimizin tanınması ve uluslararası alanda yerini alması mücadelesini başarı ile sürdürürken diğer yandan da kovid 19 salgını ve yüksek enflasyon nedeniyle ekonomide yaşanan sıkıntıların aşılmasını başararak ülkeyi yeni bir kalkınma hamlesi içerisine sokacaktır. İskele ile Gazimağusa’nın tek ilçe olduğu dönemde 7 yıl Gazimağusa İlçe Başkanlığı, 19 yılı başbakan olmak üzere 23 yıl parti genel başkanlığı, beş yıl da cumhurbaşkanlığı yapan bir Ulusal Birlik Partili olarak benim UBP’den beklentim asla tarihi görevinden şaşmadan yoluna devam etmesi, ülke insanının sorunlarının çözümüne odaklanması, birlik-beraberliğe, vefaya, saygı ve sevgiye, Anavatan Türkiye ile kardeşçe , doğru ilişkiler kurulmasına gereken önemi vermesidir. Sevgi, saygı vefa ve çalışkanlığın olmadığı hiçbir yerde sağlıklı gidişat ve başarı sağlamak mümkün değildir. Bu duygu ve düşüncelerle Ulusal Birlik Partisi’nin 47’nci yaşını candan duygularla kutlar, partimizin bugünlere kadar gelmesini sağlayan, hizmet veren, sahip çıkan ve bugün aramızda olmayan tüm UBP’lileri rahmete anar, aramızda olanları sevgiyle kucaklarım.”