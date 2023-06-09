ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Gazetelerin manşetlerine göz atın - 9 Haziran 2023
Kıbrıs
09 Haziran 2023 Cuma 06:10
Kıbrıs Genç Tv
Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2023, 06:37
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
SIRADAKİ
HABERLER
1
Kıbrıs Türk Arama Kurtarma Derneği Başkanı Ulak...
2
DAÜ’de “13. Sanat Buluşması” düzenlendi
3
1 Milyon 500 Bin TL'lik büyük ikramiye "49369"...
4
Akaryakıt fiyatlarına zam
5
Euro 25,450 TL, sterlin 29,950 TL, dolar 23,900 TL'den...
6
Kıbrıs Tiyatro Festivali devam ediyor
7
Alayköy’de meydana gelen kazada 13 yaşındaki...
8
Girne’de kaza
9
Cumhurbaşkanı Tatar, Sudan’dan tahliye edilen...
10
Töre, Sivil Savunma Halk Örgütü mükellefleri...
“Temiz Plaj” Projesi hayata geçiyor...
Kıbrıs
Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi
Kıbrıs
68 yaşındaki turist denizde boğularak hayatını kaybetti
Kıbrıs
Kooperatif Merkez Bankası’nın tüm şube ve bölümlerinde 12 Haziran Pazartesi günü bir günlük uyarı grevi yapılacak
Kıbrıs
Kök Sökme Operasyonu
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
Kız İzci Örgütü Dünya
Meclis Başkanı Töre, Dünya Gençlik Konseyi heyetiyle...
Kıbrıs Türk Havalimanları Kurtarma ve Yangınla...
Lefkoşa Başkent Lions Kulübü “Birkan Uzun 1....
Mülteci Hakları Derneği’nden Babalar Günü kartları
Facebook
Twitter
0
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
SIRADAKİ HABER
Kıbrıs Türk Arama Kurtarma Derneği Başkanı Ulak...
Kıbrıs
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE