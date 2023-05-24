Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay, MAGEM ve Medi Foundation yetkililerini kabul etti

Gazimağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay,

Medi Foundation Bağımlılıkla Mücadele Derneği ve Mağusa Gelişim Merkezi (MAGEM) Sakarya yetkilileri ile halkın ve öğrencilerin de dahil edileceği bazı proje ve seminer programını görüştü.

Gazimağusa Belediyesinden verilen bilgiye göre Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, bağımlılıkla mücadelede Gazimağusa Belediyesi olarak yapılacak her türlü çalışmaya destek vereceklerini ifade etti.

Uluçay, çalışmalarını sivil toplum örgütleri ve halkla dayanışma ve karşılıklı istişare içerisinde yürüteceklerini belirterek iş birliğinin sağlanmasının önemli olduğunu kaydetti.

Medi Foundation Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı İsmet Medi ise, üç yıldır bağımlılıkla mücadelede aktif rol alarak çalıştıklarını ve birçok farkındalık etkinlikleri gerçekleştirdiklerini, geçmiş yıllarda bağımlılık ile mücadele konusunda özellikle öğrencilere yönelik birçok çalışmalar yaptıklarını, önümüzdeki günlerde MAGEM Sakarya ile birlikte hareket ederek ortak çalışmalar ve etkinlikler yapacaklarını ifade etti.

Magem Sakarya Sorumlusu Erda Can ise, bağımlıların tedavi sürecinden sonra normal hayata dönmesinde rehabilitasyon döneminin büyük önem taşıdığını, bu dönemde kişinin günlük yaşantısın, sevdiği aktiviteler ile planlanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.