Gazimağusa Belediyesi’nden mezarlık ve ibadet yerlerine yönelik temizlik

Gazimağusa Belediyesi, mezarlık ve ibadet yerlerine yönelik temizlik ve genel bakım onarım çalışması yapıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediyesi’ne ait kabristanlık, Çanakkale Şehitliği ve onun yanındaki eski Türk mezarlığının yanı sıra İngiliz Mezarlığı, Altıok, Tuzla ve Mutluyaka’daki Rum mezarlıklarında da çalışma yapılıyor.

Belediyenin temizlik ekipleri ayrıca Osman Fazıl Polat Paşa Camii, Ulucamii ve Lala Mustafa Paşa Camii gibi iftar yemeği verilecek mekanlara masa sandalye, çöp konteyneri sağlanması ve çöplerin toplanması konusunda da hizmet verecek.

Gazimağusa Belediyesi Temizlik Şubesi, kent genelinde rutin olarak evsel çöplerin toplanmasının yanı sıra, dozer ve kamyon ekibiyle belli bir program çerçevesinde moloz türü büyük çaplı atıkları da topluyor.

2 ekibin programı şu şekilde:

“Pazartesi günleri, Palm Beach, Namık Kemal Mahallesi, Canbulat Mahallesi, Telboyu, Derinya, Suriçi Mahallesi, Karakol Mahallesi, Bahriyeli sokak arkasındaki bölge; Salı günleri Lala Mustafa Paşa, Harika Mahalleleri, Polililer, Altıok bölgesi, Sakarya sosyal konutlar, kaliland, Yenişehir bölgeleri, Sakarya MGA çevre sokakları, Önder Avm arka sokakları; Çarşamba günleri Pertev Paşa Mahallesi, Üç Çakırlar Caddesi, Ziya Gökalp Caddesi ve çevre sokakları, Açık Pazar çevre sokakları, İlarma Çemberi, Dora elektrik arasındaki yol, Dumlupınar Mahallesi, İtimat çevre sokakları, Baykal mahallesi, Kunter Hastanesi çevre sokakları; Perşembe Günleri Çiğdem sokak, Larnaka Yolu, beşevler, Piyale Paşa mahallesi, Tuzla, Cuma günleri Anadolu ve Zafer Mahalleleri, Baykal Ulus Sokaktan Hacı Ali Sitesi çevre sokaklarına kadar olan bölge, Şirin Bayır Sk., Anayasa Sk. Çanakkale Mahallesi, Mutluyaka 2 haftada bir Cuma veya cumartesi günleri.”