Gazimağusa'da uyuşturu...2 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda A.L.(E-24) ve A.L.’nin (E-37) kaldığı iki ayrı ikametgahta yapılan aramada; toplam 12 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün 22.30 sıralarında meydana gelen olayla ilgili bahse konu şahıslar tutuklandı, uyuşturucu olduğuna inanılan maddeye ise emare olarak el konuldu.

ALSANCAK’TA YARALAMA

Alsancak’ta, aralarında çıkan tartışma sonucu D.K.(E-30) tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla Mehmet Ali Bahçeci’yi karın kısmından yaraladı.

Dün 19.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası Bahçeci, sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisinin ardından taburcu oldu.



D.K. ise tutuklandı.ALAKÖY’DE GAZ KAÇAĞI ALEVLENMESİNDEN DOLAYI PATLAMA MEYDANA GELDİ…2 YARALIAlayköy’de, bir iş yerine ait lojman içerisinde, Muhammad Ashaf’ın ateşlediği gazocağının kaçak yapması sonucu gaz sızıntısının alevlenmesiyle patlama meydana geldi.Yangın sonucu Muhammad Ashaf ve lojmanda bulunan Afzal Masood yaralanarak, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alındı.Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Polisin olaylar hakkındaki soruşturması ise devam ediyor.