Gazimağusa'da uyuşturu...2 kişi tutuklandı

Gazimağusa'da uyuşturu...2 kişi tutuklandı
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Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda A.L.(E-24) ve A.L.’nin (E-37) kaldığı iki ayrı ikametgahta yapılan aramada; toplam 12 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. 
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün 22.30 sıralarında meydana gelen olayla ilgili  bahse konu şahıslar tutuklandı, uyuşturucu olduğuna inanılan maddeye ise emare olarak el konuldu. 
ALSANCAK’TA YARALAMA 
Alsancak’ta, aralarında çıkan tartışma sonucu D.K.(E-30) tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla Mehmet Ali Bahçeci’yi karın kısmından yaraladı. 
Dün 19.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası Bahçeci, sevk edildiği  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde  tedavisinin ardından taburcu oldu. 

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D.K. ise tutuklandı. 
ALAKÖY’DE GAZ KAÇAĞI ALEVLENMESİNDEN DOLAYI PATLAMA MEYDANA GELDİ…2 YARALI 
Alayköy’de,  bir iş yerine ait lojman içerisinde, Muhammad Ashaf’ın  ateşlediği  gazocağının  kaçak yapması sonucu  gaz sızıntısının  alevlenmesiyle patlama meydana geldi. 
Yangın sonucu Muhammad Ashaf ve  lojmanda bulunan Afzal Masood yaralanarak, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alındı. 
Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 
Polisin olaylar hakkındaki soruşturması ise devam ediyor. 

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