Gazimağusa Karpaz anayolunda trafik kazası: 1 kişi ağır yaralandı, 1 kişi tutuklandı

Gazimağusa Karpaz anayolunda yüzde 425 mlgr. alkollü olan sürücünün sebep olduğu trafik kazasında yaya Hakan Kerek ağır yaralandı.

Kazaya sebep olan 25 yaşındaki Onur Armağan tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, dün gece saat 21.30 sıralarında, Gazimağusa - Karpaz anayolunda “Orchids otel” yakınlarında Onur Armağan (E-25) isimli şahıs, yüzde 425 mlgr. alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LL 637 plakalı araç ile “Lokum çemberi” istikametine doğru seyrettiği sırada, ters şeritten seyredip, dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybetti ve o esnada “Tatlı Market” istikametine doğru seyredip, yol kenarında yürüyen yaya Hakan Kerek’i (E-47) aracına almak için yavaşlayan Kurtuluş Çoğal (E-35) yönetimindeki EA 949 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan LL 637 plakalı araç, yol kenarında yaya olarak bulunan Hakan Kerek’e çarptı ve yoldan çıkıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Hakan Kerek ve LL 637 plakalı araç sürücüsü Onur Armağan, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı. Onur Armağan yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildi ve tutuklandı. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Hakan Kerek ise yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.