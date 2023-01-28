Gazimağusa Karpaz anayolunda trafik kazası: 1 kişi ağır yaralandı, 1 kişi tutuklandı

Gazimağusa Karpaz anayolunda yüzde 425 mlgr. alkollü olan sürücünün sebep olduğu trafik kazasında yaya Hakan Kerek ağır yaralandı.
Kazaya sebep olan 25 yaşındaki Onur Armağan tutuklandı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan LL 637 plakalı araç, yol kenarında yaya olarak bulunan Hakan Kerek’e çarptı ve yoldan çıkıp takla attı.
Kaza sonucu yaralanan yaya Hakan Kerek ve LL 637 plakalı araç sürücüsü Onur Armağan, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı. Onur Armağan yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildi ve tutuklandı. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Hakan Kerek ise yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.