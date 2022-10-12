Gazimağusa’da boş eve ateş açılması, Lefkoşa’da kasten yangın çıkarılmasıyla ilgili toplam 3 kişi tutuklandı

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Gazimağusa’da boş eve ateş açılması, Lefkoşa’da kasten yangın çıkarılmasıyla ilgili toplam 3 kişi tutuklandı
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Gazimağusa’da boş bir eve ateş açılmasıyla ilgili soruşturmada iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığında verilen bilgiye göre, 9 Ekim’de Gazimağusa’da Veyseller Mahallesi üzerinde boş ve tadilat aşamasında eve ateş açılmasıyla ilgili soruşturmada M.K.(E-35) ve K.Ç.(E-42) tutuklandı.

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Öte yandan Lefkoşa’da dün akşam çıkan ve maddi hasara neden olan yangının kasten çıkarıldığı belirlendi. Tasarrufunda bulundurduğu çakmakla eşyaları kasten ateşe verdiği tespit edilen M.G. (E-47) tutuklandı.

Hasan İğneci Sokak’taki bir apartmanın altında çıkan yangında iki tekli kanepe, plastik su deposuyla dört metrelik plastik su borusunun zarar gördü, elli metrekarelik duvarlar islendi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisin söz konusu olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.

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