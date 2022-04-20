Geçici ve Özel Komite toplandı

Cumhuriyet Meclisi “Yerel Yönetimler Mevzuatına İlişkin Düzenlemeleri Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite” bugün saat 11.00’de Komite Başkanı UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak Başkanlığında toplandı.

Yerel Yönetimler Mevzuatına İlişkin Düzenlemeleri Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, gündeminde bulunan “Çalışma Yönteminin Belirlenmesi”ni görüştü. Komite, konu ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerde bulundular.

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak Başkanlığı’nda toplanan komite toplantısına, komite başkan vekili CTP Milletvekili Devrim Barçın, komite üyeleri YDP Milletvekili Talip Atalay, HP Milletvekili Ayşegül Baybars ve DP Milletvekili Hasan Tosunoğlu katıldı. Komite toplantısına ayrıca, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova ve Sadık Gardiyanoğlu da katıldı.