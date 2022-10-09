Girne'de sahte ABD Doları ele geçirildi

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin dün Girne’de düzenlediği operasyonda 5 adet sahte 50’lik ABD Doları ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı, halkı, bankaları, döviz bürolarını, finansal kuruluşları, marketleri ve vatandaşları, sahte paraya karşı uyardı.
Operasyon kapsamında toplam 3 kişi tutuklandı.
Polis açıklamasında, “Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurulduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan ‘50’lik ABD Doları’ cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, ayrıca şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur” denildi.