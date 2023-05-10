Girne - Tatlısu yolunda feci kaza…

Sabah saat 05:00 sıralarında, Girne-Tatlısu Anayolu’nun 2-3’üncü kilometreleri arasında, Timur İLMAZ (E-33) yönetimindeki ZUR 839 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Lu CHAO(E-) yönetimindeki ZNY 352 plakalı salon aracın ön kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle her iki araçta meydana gelen yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu iki araç da tamamen yanarak zarar gördü.

Kaza sonucu yaralanan ZUR 839 plakalı araç sürücüsü Timur İLMAZ ve araçta yolcu olarak bulunan Dilfuza MARDONOVA (K-32) ile ZNY 352 plakalı araç sürücüsü Lu CHAO ve araçta yolcu olarak bulunan Zhi QU(E-48) ile Junwen YE(E-36), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor.