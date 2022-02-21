Görev, Sunat Atun'un

Maliye Bakanlığı’nda devir-teslim töreni gerçekleştirildi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na atanan Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı görevini Sunat Atun’a devretti.

OĞUZ

Görevini devreden Dursun Oğuz, devir-teslim töreninde yaptığı konuşmasında, Atun’u tebrik ederek, başarılar diledi.

Yaklaşık 14 ay gibi bir süre Maliye Bakanlığı’nda yapılan çalışmalar hakkında kısa bilgiler sunan Oğuz, özellikle küresel salgın nedeniyle tüm dünyanın olduğu gibi KKTC’nin de ekonomik yönden olumsuz etkilendiğini ancak ülkesini seven, ülkesini düşünen insanlar olarak halkın refahı için eldeki imkânların seferber edildiğini söyledi.

ATUN

Maliye Bakanlığı görevini devralan Sunat Atun da konuşmasında Faiz Sucuoğlu hükümetinin tüm ülkeye ve halka hayırlı olmasını diledi.

Yaklaşık iki yıldır özellikle küresel salgının tüm dünyayı olduğu gibi KKTC ekonomisini de derinden etkilediğini vurgulayan Atun, Dursun Oğuz’un bu zor süreçte görev yaptığını hatırlatarak, bugün gerçekleşenin bir bayrak yarışı olduğunu belirtti. Dursun Oğuz’a yeni görevinde başarılar diledi.