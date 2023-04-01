HAKSEN, AÖA Yönetim Kurulu’nun görevden alınmasına tepki gösterdi

HAKSEN, AÖA Yönetim Kurulu’nun görevden alınmasına tepki gösterdi
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Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Bakanlar Kurulu’nun Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) Yönetim Kurulu’nun görevden alınması kararına tepki göstererek, Akademi ile ilgili “tehlikeli planları” olduğunu iddia ettiği hükümeti bu “planlarından” vazgeçmesi için uyardı.

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HAKSEN Başkanı Salih Erşangil tarafından yapılan yazılı açıklamada, sendikanın örgütlü olduğu AÖA’nın geleceğini ve varlığını tehlikeye atacak veya çalışma huzurunu bozacak her adımın karşısında olacağı vurgulandı.

“Son dönemde, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin geleceği hakkında bazı tehlikeli planlar yapıldığıyla ilgili birçok duyum almaktayız. Bakanlar Kurulu'nun son olarak almış olduğu ‘tüm akademi yönetim kurulunun görevden alınması’ kararıyla, söz konusu duyumların temelsiz olmadığı yönündeki düşüncemiz güçlenmiş bulunmaktadır” denilen açıklamada, HAK-SEN’in kurumları, toplumsal varlığı ve üyelerinin çalışma huzurunu korumak adına her türlü adımı atacağı kaydedildi.

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