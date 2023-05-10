HAKSEN Genel Sekreteri Göçer 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Genel Sekreteri Murat Göçer, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, engellilerin sorunlarının çözümüne yönelik somut adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Göçer mesajında, “Yıllardır anlattığımız, çözümü belli olan yapılması gerekenler ne yazık ki yine yapılmadı. Her 25 çalışandan 1'inin engelli olması yasa olmasına rağmen yıllardır uygulanmıyor” dedi.

Altyapı, sağlık, eğitim alanlarındaki eksikliklerden dolayı engelli bireylerin sosyal hayata aktif katılım gösteremediğini belirten Göçer, “Üzücü olan ise yılın sadece belli günlerinde engelli bireylerimizi ve ailelerini günlük etkinlikler, göstermelik sosyal medya paylaşımları gibi çözüm odaklı olmayan faaliyetlerle hatırlamak. Artık somut adımlar görmek istiyoruz. Sendikamız Haksen sadece kamu çalışanlarının değil tüm kesimlerin haklarının eşit olması için mücadelesini artırarak sürdüreceğinden kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.