İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, 27 Mayıs Cumartesi Lokmacı’da gerçekleştirilecek yeni geçiş kapılarının açılması eylemi hakkında basın toplantısı yaptı

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, 27 Mayıs Cumartesi Lokmacı kapısında gerçekleştirilecek, yeni geçiş kapılarının açılması eylemi hakkında basın toplantısı yaptı.

Yeni yollar açıyoruz-Kıbrıs’ı yeniden birleştiriyoruz sloganıyla Lefkoşa Ledra Palas ara bölgede Dayanışma Evi’nde saat 10.00’da gerçekleştirilen basın toplantısına, İki Toplumlu Barış İnisiyatifi’nden temsilciler katıldı.

Basın toplantısında, İki Toplumlu Barış İnisiyatifi adına Türkçe açılış konuşmasını Şener Elcil yaparken, Rumca açılış konuşmasını ise Elias Demetriou yaptı.

Basın toplantısında Türkçe ve Rumca olarak ortak basın bildirisi de okundu. Ortak basın bildirisinin Türkçesi Aziz Selengin, Rumcası ise Cristina Valandiou tarafından okundu.

-Elcil

Basın toplantısında İki Toplumlu Barış İnisiyatifi adına Türkçe açılış konuşmasını yapan Şener Elcil, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk bazı siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütlerinden oluşan İki Toplumlu Barış İnisiyatifi’nin, 27 Mayıs Cumartesi günü Lefkoşa’da BM kontrolündeki Ledra Palace Otel karşısında yer alan Dayanışma Evi’ne yürüyerek, burada bir eylem yapacağını aktardı.

Kıbrıslı Türk örgütlerin saat 09.45’te Lokmacı kapısında, Rum örgütlerin ise Ledra Caddesi’nde buluşarak yürüyüşe geçeceklerini 10.30’da Dayanışma Evi’nde olacaklarını ifade eden Elcil, eylemde, yeni kapıların açılması, adanın birleştirilmesi, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin arttırılmasının taleplerinin aktarılacağını kaydetti.

Adanın birleştirilmesini, duvarların yıkılması, dikenli tellerin kaldırılarak yabancı askerlerin adadan çıkmasını istediklerini ifade eden Elcil, daha fazla sınır kapsı açılarak iki toplumun bir arada yaşayabileceğini göstermek için uğraş vermeye devam edeceklerini söyledi.

-Basın bildirisi

Basın toplantısında Aziz Selengin’in Türkçesini okuduğu basın bildirisinde, ilk geçiş noktasının açılmasından 20 yıl sonra, dikenli tellerin Kıbrıs’ı ikiye bölmeye devam ettiğine işaret edilerek, geçiş noktalarının önemine değinildi.

Her gün binlerce insanın çeşitli sebeplerle bu noktalardan geçtiğine dikkat çekilen bildiride, mevcut geçiş noktalarının insanların ihtiyaçlarını karşılamadığı vurgulandı.

İşlemler ve gereksiz prosedürlerin geçişlerde daha fazla engel yarattığını, bu nedenle uzun kuyrukların ve bürokrasinin azaltılması için basitleştirilmiş ve sonuç verici prosedürlere acilen ihtiyaç duyulduğuna işaret edilen bildiride, sadece bu adımların atılmasının yeterli olmadığı, çeşitli nedenlerle kuzeyden güneye veya tersi yönde geçmesi gereken insanlara kolaylık sağlanabilmesi amacıyla hem yayalar, hem de araçlar için daha fazla geçiş noktasının açılmasına ihtiyaç olduğu vurgulandı.

bu ihtiyacın yetililer tarafından da kabul edilmekle birlikte, bu konuda bir karar alındığı da anımsatılarak, BM Güvenlik Konseyi’nin son kararında “tarafları toplumlararası iletişimin önündeki mevcut engelleri azaltmaya çağırdığı” hatırlatıldı.

Ortak açıklamayı imzalayan tüm örgütler ve grupların, tüm Kıbrıs’ta geçiş noktaları açılması için azami baskıyı uygulamak üzere birlikte çalışmaya kararlı oldukları ifade edilen bildiride, Lefkoşa’da, "Akıncılar (Luricina)/Athienu ve ayrıca Kokkina (Erenköy)" bölgelerinde ve muhtemelen diğer bölgelerde de yayalar ve araçlar için yeni geçiş noktaları için görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıslıların tümünün günlük yaşamını iyileştirmek ve tüm alanlarda işbirliğini geliştirmek için birlikte çalışmayı sürdürürken, nihai hedefe, yani Kıbrıs’ta barışçıl bir gelecek için sürdürülebilir bir perspektifi sağlamanın tek yolu olan Kıbrıs sorunun çözümüne ve adamızın siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu bir federasyon çerçevesinde yeniden birleştirilmesine odaklanmaya çalışıyoruz.”