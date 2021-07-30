Karantinada bulunan Canaltay, müdürlerle çevrimiçi görüşme yaptı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, eşinin Kovid poztif çıkması sonrasında evinde izole olurken, bakanlığın gündelik işlerini telefon ve internet ile takip edip gerekli yönlendirmeleri yapıyor.

Bu çerçevede bugün bakanlığa bağlı dairelerin ve bakanlık içerisindeki müdürlerin katıldığı çevirim içi toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı sırasında müsteşar, bakanlık ile daire müdürleri yürütülen ve hazırlık aşamasında olan projeler konusunda Bakan Canaltay’ı bilgilendirirken, hafta sonu ve önümüzdeki hafta yürütülecek işlerle ilgili bakandan talimat aldılar.

Çevirim içi toplantıya bakanlık müsteşarı Suat Yeldener, Bakanlık Müdürü Salih Canseç, Özel Kalem Müdürü Saffet Nadiri, Plan Proje Müdürü Havva Kozok, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz, Meteoroloji Dairesi Müdürü İlker Raif Buran, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, Planlama ve İnşaat Dairesi Müdürü Oğuz Akçay ve Karayolları Dairesi Müdür Vekili Arkın Şansalan katıldı.