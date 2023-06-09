Kıbrıs Türk Arama Kurtarma Derneği Başkanı Ulak oldu

Kıbrıs Türk Arama Kurtarma Derneği olağan genel kurulu yapıldı.

Gazimağusa Maraş Magem'de yapılan genel kurulda başkanlığa Alparslan Ulak getirildi. Yönetim Kurulunda ise şu isimler yer aldı:

“Asbaşkan Yasin Yeni, Genel Sekreter Alpay Boran, Mali Sekreter Zeynep Kayhan, Faal üyeler Ramazan Karal, Gürsel Özbey, Ömer Tekin, Güler Ulak, Lütfü Oflaz, Hakan Arsal.

Disiplin Kurulu: Bünyamin Kiper, Fikret Koruk, Necmettin Koyun.

Denetleme Kurulu: Mehmet Orhan Süslü, Mahmut Ziya Ünlü, Sinan Gürbüz.”

Ayrıca derneğin “İskele Şubesi” de kurularak, başkanlığına Caner Büyükdoğan getirildi.

Dernek, eğitim, seminer, arama kurtarma, sosyal sportif faaliyetler ve benzeri faaliyetler için planlama çalışmalarına başladığını da bildirdi.