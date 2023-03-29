KıbrısYEDAM’da bağımlılık alanlarında ayaktan psikososyal destek sağlanıyor

Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği tarafından 2019’da hayata geçirilen KıbrısYEDAM’da (Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği Danışmanlık Merkezi); alkol, madde, sigara, kumar ve teknoloji bağımlılığı alanlarında ayaktan psikososyal destek sağlanıyor.

Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, KıbrısYEDAM’da klinik psikologlar, sosyal hizmet uzmanı ile halkla ilişkiler personeli görev yaptığı bildirilerek, 8.30-17.30 saatleri arasında hizmet veren Merkezin, özel sektör çalışanları dikkate alınarak esnek çalışma saatleri de uyguladığı aktarıldı ve Merkeze 444 7975 ve 0533 865 55 14 numaralı telefonlardan ulaşılabileceği bildirildi.

KıbrısYEDAM’da verilen hizmetlerin “Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası” kapsamında sürdürüldüğünün ve psikososyal desteğe ilave olarak bilgilendirme ve farkındalık amaçlı seminerler düzenlendiğinin belirtildiği açıklamada, “Ayrıca üniversitelerde oluşturulan Yeşilay Öğrenci Kulüpleri aracılığıyla bağımlılık alanında verilen mücadelenin yaygınlaştırmasına çalışılmakta, alanda eğitim alan üniversite öğrencilerine staj imkânı sağlanmaktadır. Bugüne kadar yaklaşık 100 öğrenciye staj olanağı sağlanmıştır” denildi.

Açıklamada, Kovid-19 kaynaklı salgın kapsamında karantina döneminde verilen hizmetlerin de online olarak devam ettirildiği ve deprem kaynaklı travmaların tedavisi amaçlı depremzedelere verilen psikolojik destek hizmetlerinin de sürdürüldüğü belirtildi.