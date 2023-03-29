KıbrısYEDAM’da bağımlılık alanlarında ayaktan psikososyal destek sağlanıyor

Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği tarafından 2019’da hayata geçirilen KıbrısYEDAM’da (Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği Danışmanlık Merkezi); alkol, madde, sigara, kumar ve teknoloji bağımlılığı alanlarında ayaktan psikososyal destek sağlanıyor.
KıbrısYEDAM’da verilen hizmetlerin “Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası” kapsamında sürdürüldüğünün ve psikososyal desteğe ilave olarak bilgilendirme ve farkındalık amaçlı seminerler düzenlendiğinin belirtildiği açıklamada, “Ayrıca üniversitelerde oluşturulan Yeşilay Öğrenci Kulüpleri aracılığıyla bağımlılık alanında verilen mücadelenin yaygınlaştırmasına çalışılmakta, alanda eğitim alan üniversite öğrencilerine staj imkânı sağlanmaktadır. Bugüne kadar yaklaşık 100 öğrenciye staj olanağı sağlanmıştır” denildi.
Açıklamada, Kovid-19 kaynaklı salgın kapsamında karantina döneminde verilen hizmetlerin de online olarak devam ettirildiği ve deprem kaynaklı travmaların tedavisi amaçlı depremzedelere verilen psikolojik destek hizmetlerinin de sürdürüldüğü belirtildi.