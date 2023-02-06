KKTC'den mesajlar

ERTUĞRULOĞLU

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Anavatan Türkiye’mize büyük geçmiş olsun” dedi, depremlerde vefat edenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Ertuğruloğlu, mesajında, “Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve bir çok il ile ülkemizde de hissedilen depremlerde vefat eden kardeşlerimize Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim” ifadelerini kullandı.

ARIKLI

Bayındırlık ve Ulaştırma Balkanı Erhan Arıklı, “Anavatanımız Türkiye'de meydana gelen ve ülkemizde de hissedilen deprem felaketi bizleri derinden üzmüştür” dedi.

Arıklı mesajında, bu felaketi en az hasarla atlatmayı temenni ederek, şunları kaydetti:

“Ülkemizden de okul sporları kapsamında Kahramanmaraş’ta bulunan öğrencilerimizden iyi haberler almış bulunmaktayız. Aynı iyi haberi Adıyaman'daki kafilemizden de bekliyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak her zaman olduğu gibi bu zor zamanda da Anavatan Türkiye’nin yanındayız. Afetin sonuçlarının üstesinden gelmek için gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız.

Depremde hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, taziyelerimi sunar, yaralılara acil şifalar, hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Geçmiş olsun KKTC, geçmiş olsun Türkiyem...”

HÜR İŞ VE KAMU İŞ

HÜR-İŞ ve KAMU-İŞ başkanı Ahmet Serdaroğlu, Türkiye'de meydana gelen depremden dolayı derin üzüntü içerisinde olduklarını bildirdi.

Serdaroğlu KAMU-İŞ Basın Bürosu aracılığıyla yayınladığı mesajda, “Depremden etkilenen tüm illere geçmiş olsun dileklerimizi iletirken yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.” ifadelerini kullandı.

CTP

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Türkiye’de meydana gelen depremde yaralanan tüm kardeşlerine acil şifalar dilerken, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

“Kalbimiz Türkiye’deki kardeşlerimizledir” diyen CTP, mesajında şunları kaydetti:

“Bu gece saat 03.17’de, ülkemizde de hissedilen ancak Türkiye’nin Güney ve Güney Doğu illerinde yıkıma neden olan bir deprem gerçekleşmiştir. Ülkemizde herhangi bir yıkıma ve can kaybına neden olmayan deprem, Türkiye’de ilk belirlemelere göre can kayıplarına da neden olmuştur. Bununla birlikte kafile olarak Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan sporcularımızın iyi haberlerini alarak, sağlıklı bir şekilde ülkemize ulaşmalarını sağlamak için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yıkıcı yer olaylarından biri olduğu anlaşılan depremde yaralanan tüm kardeşlerimize acil şifalar dilerken, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletiriz.”

ALİŞAN ŞAN

Maliye Bakanı Alişan Şan, Türkiye’de meydana gelen depremde Anavatan Türkiye’nin ve Türk halkının acısını paylaştı.

Şan yayımladığı mesajda, “Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illerle birlikte ülkemizde de hissedilen deprem nedeniyle büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Ne yazık ki çok ciddi yıkımlar ve hayatını kaybeden kardeşlerimiz oldu. Anavatanımız Türkiye’nin ve Türk halkının acısını paylaşıyor, kurtarılmayı bekleyenler ve daha fazla can kaybı olmaması için dua ediyoruz. Yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun Türkiyem.” İfadelerini kullandı.

SANAYİ ODASI

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Türkiye’de meydana gelen depremde yaralananlara acil şifalar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

KTSO’dan yapılan açıklamada, “Ülkemizde de yoğun hissedilen deprem, maalesef Türkiye’de yıkıma ve can kayıplarına neden olmuştur. Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak, Türkiye’nin Gaziantep ve Kahramanmaraş illeri merkez olmak üzere, 10 ili etkileyen 7.4 şiddetindeki depremde yaralananlara acil şifalar, hayatını kaybedenlere Tanrı’dan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.

DIŞ BASIN BİRLİĞİ

Anavatanımız da , Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre ülkelerle birlikte ülkemizde de hissedilen deprem felaketi yüreğimizde büyük bir yara açmıştır . Bir çok insanımızın hayatını kaybettiği, çok sayıda insanımızın yaralandığı bu felaket nedeniyle büyük bir acı içerisindeyiz. Anavatanımız Türkiye’nin ve Türk halkının acısını paylaşıyor, hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023, 12:14