Koyun Keçi Çiçek Hastalığına karşı Gazimağusa ile Tuzla ve Güvercinlik köylerini kapsayan bölgeler karantina altına alındı

Gazimağusa Organize Hayvancılık bölgesinde iki adet küçükbaş çiftliğinde bulaşıcı hastalıklardan olan Koyun Keçi Çiçek Hastalığı tespit edilmiştir. Hastalığına karşı 27 Mayıs 2023 tarihinden itibaren Gazimağusa ile Tuzla ve Güvercinlik köylerini kapsayan bölgeler karantina altına alındı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nda ivedi şekilde Hayvancılık komitesi toplandı.

Komitede Prof. Dr. Hüriye Horoz, Bakanlık Mürüdü Mehmet Ercilasun, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana, Devlet Üretme Çiftlikleri Müdürü Salih Abbasoğlu, Veteriner Hekim Nazım Akçaba, Mağusa Kaza Veteriner Dairesi Sorumlusu Veteriner Hekim Tamer Altınoğlu, Veteriner Hekim Dr. Mehmet Demirpençe, Veteriner Hekim Hasan Baloğlu ve Veteriner Hekim Egemen Önder yer aldı.

Hayvan sağlığı yasası nezinde aşağıdaki tedbirlerin alındığı açıklandı:

Gazimağusa organize hayvancılık bölgesi Tuzla ve Güvercinlik bölgelerinde karantina tedbirleri uygulanmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda 27 Mayıs - 27 Temmuz tarihleri arasında bölgede karantina kuralları geçerli olacaktır.

Karantina kuralları uyarınca bölgeye hayvan giriş çıkış tarihleri 27 Temmuz tarihine kadar yasaklanmıştır.

Karantina altındaki bölgelerdeki (Gazimağusa, Tuzla, Güzercinlik) hayvanların kesimler işlemleri sadece Gazimağusa mezbahasında yapılacaktır. Kesimler Perşembe akşamı teslim Cuma sabahı kesim şeklinde uygulanacaktır. Gazimağusa mezbahasında belirtilen günde diğer bölgelerden kesim kabul edilmeyecektir.

Genel Tarım Sigortası Fonu tarafından telef olan hayvanların tazminatları karşılanacaktır.

Bölgedeki küçükbaş hayvanların aşılanmasına ivedi bir şekilde başlanacaktır.

Bölge halkının hastalık konusunda hassasiyet göstermesini, kurallara ciddiyetle uyulmasını ve konuyla ilgili bölgede yapılacak çalışmalara yardımcı olmalarını önemle duyrulur.