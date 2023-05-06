Lefkoşa-Güzelyurt ve Güzelyurt-Lefke yolunda kaza

Bu akiam Saat 17.50 sıralarında Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu üzerinde, Sedef Zaifoğlu (K-34), yönetimindeki HA 079 plakalı araç ile Türkeli Çemberinden Yılmazköy istikametine doğru seyrettiği sırada dolu ve sağanak yağışı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje düşerek takla attı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.
Fotoğraflar: Yağmur Çal