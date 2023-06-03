Meclis Başkanı Töre Geçitkale Serdarlı Belediyesi’ni ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Geçitkale’de ziyaretler gerçekleştirdi.

Meclisten verilen bilgiye göre, Töre ilk olarak Gazimağusa Kaymakamlığı Geçitkale Bucağını ziyaret ederek, Bucak Sorumlusu Cüneyt Arkıner‘den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Töre, daha sonra Geçitkale Serdarlı Belediye’sine geçerek Belediye Başkanı Halil Kasım ve Belediye çalışanları ile bir araya geldi.

Ziyarette bir açıklama yapan Geçitkale Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, belediye reformunun ardından gerçekleşen seçimde göreve geldiğini anımsatarak, yeni süreçte bazı düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

Kasım, belediyelerin birleşmesi sürecinde Meclis’te gösterilen kararlı duruş nedeniyle Başkan Töre’ye teşekkür etti.

Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında Geçitkale ve Serdarlı’nın mücadele yıllarında önemli sancaklar olduğunu ve bu bölgelerde büyük direnişler gösterildiğini kaydetti.

İki belediyenin birleşmesinin ayrı bir güç kaynağı oluşturduğunu söyleyen Töre, yasanın geçmesinin ve seçimlerin bu reform üzerinden yapılmasının ardından birçok belediyede farkının hissedildiğini belirtti.

Yasanın görüşülmesi sırasında muhalefetin tavrını ve eylemlerini anımsatan Töre, Meclis’te birlik ve beraberlik içerisinde yasanın geçtiğini ifade etti.

Töre: “Bu yasanın ardından seçimler gerçekleşti. Tüm kazanan belediye başkanlarını kutluyor ve başarılar diliyorum. Sizlerin de bölge halkına en iyi hizmeti vereceğine olan inancım tamdır” dedi.