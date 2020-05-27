Alagadi’de dalgalara kapılarak denizde kaybolan 27 yaşındaki Mehmet Ceyhan’ın cansız bedenine ulaşıldı.Arife günü arkadaşlarıyla denize girdiği Alagadi-3 mevkiinde dalgalara kapılıp kaybolan Mehmet Ceyhan günlerdir aranıyordu. Cansız beden, aramaların 5’inci gününde bugün bulundu.
Mehmet Ceyhan’ın cansız bedeni Sahil Güvenlik tarafından Girne Elexus Hotel açıklarında bulundu.
Arige günü Mehmet Ceyhan ile birlikte dalgalara kapılarak kaybolan 22 yaşındaki Gözde Nur Binbir’in cansız bedeni olayın yaşandığı gün saatler sonra bulunmuştu.Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2020, 11:21