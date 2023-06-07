MÜSİAD KKTC başkanlığına yeniden Ramazan Gündoğdu getirildi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) KKTC’nin 2. Olağan Genel Kurulu’nda tek aday olan Ramazan Gündoğdu, yeniden genel başkanlık görevine getirildi.
MÜSİAD KKTC’den yapılan açıklamaya göre, derneğin 2. Olağan Genel Kurulu, cumartesi günü Kıbrıs Türk Ticaret Odası Merkez Binası’nda yapıldı. Genel Kurula, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı’ yı temsilen Yusuf Andiç katıldı.
Genel Kurul’da açılış ve divan oluşumunun ardından, MÜSİAD KKTC Başkanı Ramazan Gündoğdu konuşmasını yaptı. Divan Başkanlığına Orhan Güçlü, Divan katip üyeliklerine ise Hacı Ali Özdemir ve Ahmet Akif Akçora getirildi.
Gündoğdu’nun konuşmasının ardından, Dernek yönetim organları şu şekilde belirlendi.
Yönetim Kurulu: Başkan Ramazan Gündoğdu; Başkan Vekili İrfan Yılmaz; Başkan Vekili Orhan Güçlü; Başkan Vekili Shadat Hosaın; Hacı Ali Özdemir; Mustafa Kırmızı; Dr. Nurçin İncirli; Ahmet Akif Akçora; Umut Vehit; Metin Yılgın; Sayım Arslan; Ömer Çete
Denetleme Kurulu: Halil Onalt; Şükrü Yaman; Sedat Al
Yüksek İstişare Kurulu: Mustafa Hançerli; Alp Cengiz Alp.