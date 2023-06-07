MÜSİAD KKTC başkanlığına yeniden Ramazan Gündoğdu getirildi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) KKTC’nin 2. Olağan Genel Kurulu’nda tek aday olan Ramazan Gündoğdu, yeniden genel başkanlık görevine getirildi.

MÜSİAD KKTC’den yapılan açıklamaya göre, derneğin 2. Olağan Genel Kurulu, cumartesi günü Kıbrıs Türk Ticaret Odası Merkez Binası’nda yapıldı. Genel Kurula, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı’ yı temsilen Yusuf Andiç katıldı.

Genel Kurul’da açılış ve divan oluşumunun ardından, MÜSİAD KKTC Başkanı Ramazan Gündoğdu konuşmasını yaptı. Divan Başkanlığına Orhan Güçlü, Divan katip üyeliklerine ise Hacı Ali Özdemir ve Ahmet Akif Akçora getirildi.

MÜSİAD KKTC Başkanı Ramazan Gündoğdu konuşmasında, “Türkiye’nin dünya markası” olarak nitelediği MÜSİAD’ın dünyada 90 ülkede temsilciliği olduğunu aktardı. MÜSİAD’ın tanınma sorunu yaşanan KKTC’li iş insanları ve KKTC Hükümeti için bulunmaz bir imkan olduğunu ifade eden Gündoğdu, “MÜSİAD üzerinden ulaşılamayacak hiçbir kapı yoktur. Adeta oturduğunuz yerden Afrika’ya, Rusya’ya, Japonya’ya, Çin’e, Kanada’ ya, Amerika’ya, Japonya’ya, Avustralya’ya ulaşmanız ve pazar araştırmanız çok kolaydır. Bu gücün farkında olarak bizler, MÜSİAD’ımızı Kıbrıs’ta daha da iyi anlatıp farkındalık yaratarak, KKTC hükümetlerinin ve iş insanlarının bilgisine sunmamız gerekmektedir ” dedi.

Gündoğdu’nun konuşmasının ardından, Dernek yönetim organları şu şekilde belirlendi.

Yönetim Kurulu: Başkan Ramazan Gündoğdu; Başkan Vekili İrfan Yılmaz; Başkan Vekili Orhan Güçlü; Başkan Vekili Shadat Hosaın; Hacı Ali Özdemir; Mustafa Kırmızı; Dr. Nurçin İncirli; Ahmet Akif Akçora; Umut Vehit; Metin Yılgın; Sayım Arslan; Ömer Çete

Denetleme Kurulu: Halil Onalt; Şükrü Yaman; Sedat Al

Yüksek İstişare Kurulu: Mustafa Hançerli; Alp Cengiz Alp.