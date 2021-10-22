Nilüfer Belediyesi'nden, Gazimağusa Belediyesine ziyaret

Bursa iline bağlı Nilüfer Belediyesi Başkanı Turgay Erdem, Gazimağusa Belediyesini ziyaret etti.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile görüşen Erdem’in beraberindeki heyette Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Vural, meclis üyeleri ve muhtarlar yer aldı.

İsmail Arter, Erdem’e el yapımı Kıbrıs Kapısı, Turgay Erdem ise Arter’e el yapımı İznik Çinisi takdim etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, uzun yıllardan beridir kardeş şehir oldukları Nilüfer Belediyesi’nden kalabalık bir heyetin Gazimağusa’yı ziyaret etmesinden dolayı memnun olduğunu söyledi.

Gazimağusa hakkında de bilgi veren Arter, KKTC’nin 2. büyük şehri olan Gazimağusa’nın hem bir liman kenti hem eski eser bakımından en zengin kent olduğunu, tarihi eserlerinin çok büyük ilgi gördüğünü ifade ederek, günü birlik turistlerin bölgeyi çok ziyaret ettiğini kaydetti.

5.5 kilometre karelik alana sahip Maraş’ın 46 yıl kapalı kaldıktan sonra 2020 Şubat ayında hem Türkiye hem Kıbrıs’taki siyasi idarenin hem sivil toplum örgütleri ve Barolar Birliği’nin çalışmaları olduğunu ifade eden Başkan Arter, 46 yıl kapalı kaldıktan sonra oradaki binaların insanların yaşayacağı bir yere dönüştürmenin kolay olmadığını söyledi.

Maraş ile ilgili çalışmaların devam ettiğini, 2020 Ekim ayında Maraş’ın açılabileceğinin kamuoyuna duyurulduğunu ve 8 Ekim’de ziyarete açıldığını ifade eden Başkan Arter, Demokrasi ve Keneddy Caddesi’nin yollarının düzeltildiğini, Temmuz 2021’de Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararla yüzde Maraş’ın 3,5’luk kısmının sivil idareye devredildiğini, bu bölgenin pilot bölge olarak yaşayan şehir olması için bütün teknik dairelerin altyapı projesi hazırlandığını kaydetti.

Rumlara yapılan çağrıda, iç hukuk yolu olarak Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuruların başladığını, 40 civarında başvurunun olduğunu ifade eden Arter, iade, takas ve tazminat olarak 3 farklı çözüm formülü olduğunu söyledi.

Maraş’ın doğu tarafında Gazimağusa Belediyesinin kamuya ait yerlerde düzenlemeler yaptığını, plajları düzenlediklerini herkesin bu plajları kullandığını ifade ederek, güzergâhlarda güvenliği sağladıklarını ve 40 personelle büfeler ve bisiklet kiralama hizmeti verdiklerini belirtti.

Başkan Arter, BM’den, Güneyden farklı ülkelerden tepkisel açıklamalar geldiğini, derinlemesine konuya bakmadan tepki koymanın yanlış olduğunu ifade ederek, Kıbrıs sorununda müzakerelerle sorunun masada çözüleceğini, karşılıklı demeçlerle bir yere varılamayacağını, niyet olması halinde anlaşmanın olabileceğini söyledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise, Bursa’dan muhtarlar derneği başkanları ve meclis üyelerinin olduğu 73 kişilik bir grupla geldikleri Gazimağusa’da karşılıklı işbirliği ve kardeşliklerini de pekiştirmek istediklerini söyleyerek, güzel bir şekilde ağırlandıkları için teşekkür etti.