ODTÜ Kuzey Kıbrıs heyetinden Cumhurbaşkanı’na ziyaret

Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nün dünyada ilk olacak bir sergi hazırlığında olduğu, sergiyle ilgili Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a da bilgi verildiği açıklandı.

ODTÜ’den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sanatçı Serkan Bayer ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi- Kuzey Kıbrıs Kampusu (ODTÜ-KKK) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Sabah ile bir araya geldi.

-Bayer

Sanatçı Serkan Bayer, besteci ve kompozitör Can Atilla ile “ses, görüntü ve ışığı” bir araya getirecekleri ve dünyada ilk olacak sergiyi Yavru Vatan’da açmaktan gurur duyacaklarını söyledi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar, 20 Kasım’da açılması planlanan sergiyi büyük bir heyecan ve mutlulukla beklediklerini, gerekli her türlü desteği de vereceklerini ifade etti.

Kıbrıs Türkü’nün her zaman sanata, tarihe ve kültüre önem verdiğini kaydeden Tatar, “Bizler, her zaman sanatçılarımızın yanındayız ve desteğimizi, var olduğumuz sürece sürdüreceğiz. Sergimize Yavru Vatan’da ev sahipliği yapacak olmak ise büyük mutluluk” dedi.