Osmanlı eserlerine konservasyon çalışması yapılacak

Girne’de 3, Larnaka’da ise 1 olmak üzere Osmanlı döneminden kalma toplam 4 tarihi çeşme için koruma (konservasyon) çalışması başlatılacak.

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Temsilcisi Ali Tuncay, çalışmanın Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik ve Avrupa Birliği'nin (AB) mali katkısıyla yapılacağını belirtti. .

Çalışma yapılacak olan çeşmelerin, geçmişi 1740'lı, 1820'li ve 1830'lu yıllara dayanan Girne'de bulunan Hasan Kavizade Hüseyin Efendi Çeşmesi, Esseyit Emin Efendi Çeşmesi ve Girne kalesi arkasındaki tarihi çeşme ile Larnaka'daki Elhaç Ebu Bekir Paşa Vakfı Çeşmesi olduğu kaydedildi.

Tuncay, söz konusu çeşmelerin, bulundukları yerleşim yerlerdeki sakinlerine yüzyıllar boyu içme, yemek ve yıkama için su sağladığını ve bölge halkının hayatlarını şekillendirdiğini kaydetti. Tuncay, bu çalışmayla bitki örtüsü ve nem sebebiyle zarar gören yapıların korunmasının amaçlandığını vurguladı.

“Bu küçük ama önemli eserler günlük hayatımıza büyük etki yapan geçmiş kültürel mirasımızın da zenginliğini yansıtmaktadırlar” ifadesini kullanan Tuncay, Kültürel Miras Teknik Komitesi çalışmalarına katkı koyan olan uzmanlara da teşekkür etti.

Benzer bir paylaşım, UNDP Kıbrıs ofisi tarafından da yapıldı söz konusu çeşmeler “etkileyici” olarak tanımlandı.

Kültürel Miras Teknik Komitesi, geçen hafta da, Lefkoşa’daki 3 tarihi çeşmede AB’nin mali, UNDP’nin de teknik desteğiyle konservasyon çalışması başlatmıştı.