Özersay: “İstikrar sayıyla değil, siyaset anlayışıyla sağlanır”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, siyasi istikrarın, siyaset anlayışı ve siyasi zihniyetle ilgili olduğunu, geçmişte tek başına iktidara gelen partilerin ülkede siyasi istikrar sağlayamadığını belirtti.

“Gerek parti içi çekişmeler, gerek kurultaylar nedeniyle tek başına iktidara gelmiş olsalar bile ülkeyi siyasi krize sürükleyen partiler olmuştu” diyen Özersay, “Rakamlar tutsa bile vekiller, bakan olmak için ya da yakınları müdür olsun diye sizi tehdit ediyorsa sizin iktidara gelmeniz değil istikrar, istikrarsızlık sağlar” diye konuştu.

Seçim sonrası bir koalisyonun kurulacağını dile getiren Özersay, Meclis’te grubu olan partilerin koalisyon kurmasının önemine işaret ederek, 5’ten az milletvekili olan hükümet ayağının komitelerde temsil edilemediğini, yasa tasarılarının Meclis’ten geçirilemediğini anlattı.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Kudret Özersay, Kıbrıs Genç Tv’de yayınlanan “Bugüne Dair” programında gündemi ve seçim sürecini değerlendirdi.

Ekonomik sıkıntılar, pandemi süreci gibi nedenlerle yakın zamana kadar halkın gündeminde olmayan seçimle ilgili konuşan Özersay, seçim yaklaştıkça halkın, kime oy vereceği noktasında karar vermeye başladığını kaydetti.

Yaptıkları gezilerde, sadece pandemi ve ekonomi değil, halkın, çocuklarının geleceği konusunda da kaygı taşıdığını gözlemlediklerini söyleyen Özersay, “Halkta bir gelecek kaygısı var” dedi.

Vakaların arttığı bu günlerde, seçime katılım konusunda da konuşan Özersay, pandeminin seçime katılımı etkileyeceğini düşünmediğini söyledi. Özersay, temaslıların karantina altına alınmamasını gerekli kurallara uyulması halinde, sakıncalı bulmadığını da belirtti.

“KOALİSYONDA, MECLİS’TE GRUBU BULUNAN PARTİLERİN OLMASI ÖNEMLİ”

Koalisyon hükümeti ortaklarının, Meclis’te 5 milletvekili veya üzeri grubu bulunan partilerden olmasının önemine işaret eden Kudret Özersay, aksi halde bir istikrar sağlanamayacağını belirtti.

Özersay, geçmişteki örneklere de işaret ederek, 5’ten az milletvekili olan hükümet ayağının komitelerde temsil edilemediğini, yasa tasarılarının Meclis’ten geçirilemediğini anlattı.

Kudret Özersay, HP’nin Meclis’te grubu bulunan bir parti olarak hükümette olmadığı zamanlarda dahi kuraklık paralarının ödenmesi, muhaceret affı, bütçenin geçmesi gibi konularda destek verdiğini söyledi.

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) tek başına iktidar olacağı yönündeki söylemlerin hatırlatılması üzerine Özersay, “İstikrar, siyaset anlayışıyla ve siyasi zihniyetle ilgilidir. Tek başına iktidarla istikrar sağlanacak demek değildir” dedi.

HP’nin hükümette olduğu dönemdeki hükümetleri istikrarlı hükümet olarak değerlendiren Özersay, “Rakamlar tutsa bile vekiller bakan olmak için ya da yakınları müdür olsun diye sizi tehdit ediyorsa sizin iktidara gelmeniz değil istikrar, istikrarsızlık sağlar” şeklinde konuştu.

“HERKES DÖNDÜ DOLAŞTI BİZİM DEDİĞİMİZ NOKTAYA GELDİ”

Ülkede şu anda iç açıcı bir durum yaşanmadığını ve ekonomik anlamda insanların endişeli günler yaşadığını ifade eden Özersay, herkesin alım gücünün eridiğini ve ciddi bir fakirleşme yaşandığını söyledi. HP olarak bir buçuk ay önce kapsamlı bir paket hazırladıklarını belirten Özersay, hükümetin ayakları yere basan bir vizyon ortaya koyamadığını savunarak, “Bugün görüyoruz herkes döndü dolaştı bizim dediğimiz noktaya geldi” dedi.

Özersay, pahalılığın önlenmesi için, fon, gümrük, vergilerde sıfırlamaya gidilerek, fiyatların rafa yansımasında denetim yapılması, çıplak fiyat üzerinden vergi hesaplanması, akaryakıt zammının Fiyat İstikrar Fonu kullanılarak önlenmesini önerdiklerini anlattı. Özersay, kamu maliyesindeki gelirleri artırmak için de fikirler ortaya koyduklarını kaydetti.



“ASGARİ ÜCRETİ İYİ BİR NOKTAYA GETİRMEK MÜMKÜN”Hayat pahalılığının maaşlara altı ayda bir değil iki, teknik olarak mümkünse de ayda bir yansıması gerektiğini ifade eden Özersay, asgari ücretin de pazarlık konusu olmaktan çıkarılmasının şart olduğunu söyledi. Özersay, asgari ücretin kamudaki en düşük maaşla sabitlenerek, güncellenmesinin de şart olduğunu belirtti.Hükümetin asgari ücreti yükselterek işveren ve firmalarla ilgili dengeli bir karar almadığını da savunan Özersay, “Hükümet yüzüne gözüne bulaştırdı” ifadelerini kullandı.Özersay, HP olarak, öngörülebilir prim desteği yanında, peşin KDV uygulamasından vazgeçilmesi ve enflasyon muhasebesine geçilmesiyle işverene destek verilebilmesiyle de asgari ücretin iyi bir noktaya getirilmesinin mümkün olduğunu kaydetti.“BİLİNİZ Kİ 7 BİN TL BRÜT İYİLİK DEĞİL HAYAT PAHALILIĞININ YANSIMASIDIR”HP Genel Başkanı Özersay şöyle devam etti:“Asgari ücret artırılarak büyük iyilik yapılmış müthiş dokunuş olmuş gibi gösteriliyor. Son 6 ayda enflasyon yüzde 37.2 artmıştır. Bu hesaplanıp, asgari ücrete uygulanırsa yine brüt 7 bin TL olur. Asgari ücret, hayat pahalılığı oranında artırılıyor. Asgari ücretliye sesleniyorum. Biliniz ki 7 bin TL brüt olması iyilik değil, zaten hayat pahalılığının yansımasıdır.”Özersay, “Asgari ücretle ilgili hükümet ortaklarından bir tarafın karar verdiği, bir tarafın engellediği durumun yaratılmasını da son derece popülist bir yaklaşım olarak” değerlendirdi.“TC’DEKİ UYGULAMA BURADA DA UYGULANSIN DİYE KARAR ALINDI ADIM ATILMADI”Özersay, Türk Lirası’nın değer kaybı nedeniyle yaşanan sıkıntıların bir masada oturulup anlatılmasının önemine de işaret etti. Belirli sürede yaşanacak sıkıntıların anlatılması halinde Türkiye’den bu konuyla ilgili kaynak istenebileceğini belirten Özersay, “Bu maaş talep etmek değildir. Eğer doğru anlatılırsa, TL kullanımından dolayı değer kaybının kompanse edilmesi için destek almak mümkündür” dedi.Özersay, TC’de enflasyon ile ilgili bir adım atıldığını anımsatarak, KKTC Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un Türkiye hükümet yetkilileriyle görüşerek, kur korumalı mevduat hesaplarının ülkede uygulanması kararını aldığını da hatırlattı. Özersay, halen daha bu konuda bir adım atılmaması ile ilgili, “Uygulanacak mı, uygulanmayacak mı? Gecikme bile yeni bir belirsizlik demektir” şeklinde konuştu.Özersay, sandık görevlileriyle ilgili de, HP’nin geçmiş yıllardan farklı bir adım atma kararı aldığına dikkat çekerek, partiden 700 kişinin sandıklarda temsilci olarak duracağını ifade etti. Özersay, bu kişilere eğitim verilmeye başlandığını söyledi.Aynı zamanda, sandıklarda gözlemcilerin yer alacağını ifade eden Özersay, parti mensubu toplamda 1000’e yakın kişinin seçim için organize olduğunu, bunun güvenilir bir seçim ortamı için etkisi olacağını belirtti. Bu seçimin önemine işaret eden Özersay, seçimin gelecek belirsizliğini bir oranda kaldırabileceğini ifade etti.UBP’nin 40 yıllık siyasi bir parti olduğunu, hatta geçmişte Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ve benzeri bir örgüt yapısıyla hareket ettiğini dile getiren Özersay, örgüt yapısıyla yakın zamanda kurulan partilerle mukayese edilemeyeceğini kaydetti. Özersay, UBP’de menfaat ilişkilerinin yüksek oranda olduğunu öne sürerek, kişisel menfaati için bu partiyi destekleyecek olan bir kesimin varlığından bahsetti.Özersay, “Değişim, zaman alacak bir şeydir. HP olarak seçimin ertesinde istikrarlı bir hükümet olacağına inanıyoruz. Kendimizi koalisyonda sahada görüyoruz” dedi.Seçimde karma oyla ilgili eğilim arttığının gözlemlendiğine işaret eden Özersay, “Sandığa gitmeme oranının yüksek olacağını düşünmüyorum. Gün geldiğinde sandığa gitme oranı artar” diye konuştu.HP Genel Başkanı Özersay, seçimde mühür vurmanın önemini belirterek, en çok karma oy alarak seçilen bir milletvekili olarak, kişiye verilen oyun partiye olumlu bir etkisi olmadığını kaydetti. Özersay, kişiye verilen oyun o kişiyi Meclis’e koyamayabileceğini söyledi.