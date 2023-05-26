Özuslu: “Siyasette bir sonraki adımı bir önceki kıvılcım belirler, bu seçim o seçimdir!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) milletvekili adayı olarak açıkladığı Sami Özuslu, siyasette bir sonraki adımı, bir önceki kıvılcımın belirlediğini ve bu seçimin, o seçim olduğunu söyledi.

CTP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kanal Sim’de programa katılan Özuslu, seçim sürecinde kimseye kişisel saldırıda bulunmayacağının altını çizerek, herkese saygısı olduğunu belirtti ve seçim sürecinin temiz, demokratik olması dileklerinde bulundu.

-“Partide çok büyük bir kenetlenme ve heyecan var”

Maalesef bir milletvekili için 25 Haziran’da herkesin sandık başına gideceğini ifade eden Özuslu, “Gönül arzu ederdi ki bir sene içinde erken seçime gidilsin fakat olmadı.” dedi.

Geçen haftadan itibaren parti içi toplantılara katıldığını ve partide "çok büyük bir kenetlenme" gözlemlediğini ifade eden Özuslu, “CTP tabanında, yöneticilerinde, çok büyük bir heyecan var. Toplum henüz seçim heyecanına girmedi. Bunun tabii ki birçok nedeni var” dedi.

Şu ana kadar gittiği yerlerde çok güzel karşılandığına vurgu yapan Özuslu, “Çok güzel bir ‘hüsnü kabul’ var. İnsanlar gördüğünde içtenlikle davranıyor. Çok güzel geri dönüşler alıyorum, bundan memnunum” diye konuştu.

Seçime ‘temiz bir kampanya’ ile hazırlanacaklarını vurgulayan Özuslu, “Kimse kimseyi karalamaya niyetlenmesin. Herkesin farklı görüşü, tutumu ve birikimi vardır. Biz siyaseti konuşalım” çağrısında bulundu.

-“Temiz, demokratik ve değişmeden devam edeceğim”

25 Haziran ara seçimleri sonucunda sandıktan bir mesaj çıkacağı inancını ifade eden Özuslu, “Umudun yeşerip yeşeremeyeceğiyle ilgili bir mesaj çıkacak. Ya da başımıza gelenlerin beş beterine onay verenler mi daha fazla olacak? Yoksa bu gidişatta yaşananların kabul edilmez olduğuyla ilgili dur diyecek bir mesaj mı vereceğiz?” diye sordu.

Geçmiş seçimlerden örnekler veren Özuslu, 2000 yılında Mehmet Ali Talat’ın seçimlerdeki oyunun yüzde 9 olduğuna işaret etti ve “2002’de ise CTP neredeyse tek başına iktidara geldi. Mehmet Ali Talat da ardından Cumhurbaşkanı seçildi. Siyasette bir sonraki adımı, bir önceki kıvılcım tetikler” ifadelerini kullandı.

Seçim sürecinde kimseye kişisel saldırıda bulunmayacağını, herkese saygısı olduğunu belirten; “Temiz olsun, demokratik olsun” diyerek seçimlerle ilgili dileklerde bulunan Özuslu, bu süreçte de değişmeden, kendisi olmaya devam edeceğini vurguladı.

-“Hayatım boyunca manipülasyonla mücadeleyi öğretmeye çalıştım”

Sami Özuslu, “Ben hayatım boyunca yalan haberle, manipülasyonla mücadeleyi öğretmeye çalıştım. Dolayısıyla bu süreçte de herkes kendini anlatacak, insanlar da kararını verecek.” diye konuştu.

“Solda birlik” tartışmalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Sami Özuslu, geçen yerel seçimlerden örnek verdi.

Özuslu, “Lefkoşa’da Sıla Usar İncirli ile Mehmet Harmancı adaydı. Girne’de ise Murat Şenkul ile Zeki Çeler. Mağusa’da da benzer bir durum vardı. Lefkoşa’da iki sol aday yüzde 70’in üzerinde oy aldı, Girne ise yüzde 60’ın üzerinde. Mağusa’da da benzeri oldu. Birbirimizle didişmenin anlamı yok. Solda birlik zaten zaman zaman sağlanıyor. Gerek sendikalarla, gerek seçimlerde. Asıl olan toplumsal birliği sağlamaktır.” dedi.

Meselenin, her emekçinin emeğine sahip çıkmak olduğunu vurgulayan Özuslu, emek mücadelesine sahip çıkmanın önemine işaret etti ve emek sömürüsünün parti tanımadığını kaydetti.

Sami Özuslu, “Biz herkesin sorunlarına sahip çıkacağız. Toplumsal birlik böyle sağlanacak. Ben, toplumsal birliği sağlamak için neler yapılması gerektiğini konuşmak isterim.” diye ekledi.