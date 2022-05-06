Polis basın bültenine yansıyan haberler

Bostancı’da aracıyla seyir halindeyken rahatsızlanan 57 yaşındaki Yaşar Kurt hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün sabah 06.45 sıralarında meydana gelen olayda Kurt’un ölüm sebebi yapılacak otopsi ardından belli olacak.

TUZLA’DA UYUŞTURUCU, 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan dün saat 22.30 sıralarında, Tuzla'da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, T.B.M.N.’nin (E-24) ikametgahında yapılan aramada; tasarrufunda toplam 55 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 1 gram ağırlığında tütün ile karışık uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, uyuşturucu olduğuna inanılan maddelere polis tarafından emare olarak el konuldu.

Olaylar hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.