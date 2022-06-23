Polis basın bültenine yansıyan haberler

Alayköy’de sakin Işılay Kahvaltıcı yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, 9 Haziran’da, saat 23:30 sıralarında, Alayköy’de sakin Işılay Kahvaltıcı (E-61), rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görmekte olduğu sırada dün yaşamını yitirdi.

Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Kokain Ve Hintkeneviri) Tasarrufu İle İlaç Ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket

Dün, saat 12:00 sıralarında, daha önceden geçirdiği trafik kazası sebebiyle F.F.(K-27)'den alınan kan numunesinde yapılan analiz sonucu kanında uyuşturucu madde tespit edilmesi üzerine söz konusu şahıs tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Ö.C.(E-30), S.K.(E-34) ve B.G.K.(K-19), üzerlerinde ve ikametgahlarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; tasarruflarında yaklaşık 1 gr ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 1.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan elle sarılmış 4 ucu yanık sigara, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 öğütücü, bir pet şişe, 3 metal kaşık ve yeşil reçeteye tabi 3 hap bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

HIRSIZLIK

8 Haziran’da, 11:30 sıralarında, Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde, bir şahıs tarafından düşürülen ve içerisinde 850 ADB Doları ve 80 TL nakit para ile kredi kartları, kimlik kartı ve sürüş ehliyetinin bulunduğu para cüzdanının M.K.T.K.(E-23) ve S.B.Y.K.(E-22) tarafından bulunarak çalındığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

TRAFİK KAZASI

Dün saat 12:15 sıralarında, Gönyeli’de Kovalık Yolu Sokak üzerinde Darligton Chınemerem NNYIGIDE (E-25), yönetimindeki SN 199 plakalı araç ile kuzeydoğu istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solundan sağına doğru yolu koşarak geçmeye çalışan Emirhan Tekbaş’a (E-5) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Emirhan Tekbaş, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Araç sürücüsü tutuklandı.