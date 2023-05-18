Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, 19 Mayıs nedeniyle öğrencileri kabul etti

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Lefkoşa Türk Lisesi öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’yi ziyaret etti.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, ziyarette, gençlerin bayramını kutladı ve böylesi anlamlı bir günde gençleri ağırlamaktan onur duyduğunu belirtti.
ayrıca, öğrencilere polisin görevleri ile ilgili bilgiler aktardı ve ziyaret anısına gençlere hediye takdim etti.
Heyette yer alan öğrenciler de ziyaret anısı olarak Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’ye çiçek ve Atatürk baskılı tişört takdim etti.
Milli Eğitim Bakanlığı’nı temsilen heyette yer alan Emine Başaranel, kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve kendilerini böylesi özel bir günde, yoğun işleri arasında kabul eden Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’ye teşekkür etti.