Polisiye olaylar.. 54 yaşındaki Kızılyürek aniden yaşamını yitirdi

Akçay’da 54 yaşındaki Enver Kızılyürek bu sabah traktörle seyir halindeyken rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polisin açıklamasına göre, Akçay'daki ağıllar bölgesinde olduğu sırada aniden rahatsızlanan Kızılyürek, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı esnada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Girne’de sakin 52 yaşındaki Ahmet Özaydınlı da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulundu.

Her iki olayla ilgili soruşturma sürüyor.

-14 yaşındaki Salih bulundu

Çatalköy’de kayıp olan 14 yaşındaki Kaya Salih bulundu.

Polisten verilen bilgiye göre, Salih 28 Ekim’den beri kayıptı.

-Trafik Kazası

Lefkoşa’da Emrullah Kavesoğlu (E-25), JB 372 plakalı salon araçla Dr. Nadir Adiloğlu Caddesi'nde dün saat 23.00 sıralarında seyir halindeyken sağ tarafta bulunan Mehmet Ahmet Küçük Sokağa dikkatsizce dönüş yapması sonucunda karşı istikametten gelen ve 86 mlgr. alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen Andreas Tzovanis(E-39) yönetimindeki KUJ 846 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce kuzey istikametine doğru savrulan JB 372 plakalı araç, yolun solundaki apartmanın araç park yerinde park halindeki EV 986 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sola doğru savrulan EV 986 plakalı araç ise, yine park halinde bulunan HD 587 plakalı aracın sol yan kısmına vurdu.

Kaza sonucu yaralanan JB 372 plakalı araç sürücüsü Emrullah Kavesoğlu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından beyin cerrahi servisinde müşahade altına alındı. KUJ 846 plakalı araç sürücüsü Andreas Tzovanis ise tutuklandı.