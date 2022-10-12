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Posta Dairesi'nin “2022 FIFA Dünya Kupası” konulu pul serisi yarın satışta
Kıbrıs
12 Ekim 2022 Çarşamba 13:32
Kıbrıs Genç Tv
Posta Dairesi “2022 FIFA Dünya Kupası” konulu pul serisi çıkarıyor. Posta Dairesi Müdürü Mete Topçu tarafından yapılan açıklamaya göre pul serisi yarın satışa çıkacak.
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