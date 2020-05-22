Din İşleri Başkanı Talip Atalay, bayram namazıyla ibadethanelerin yeniden açılacağını ancak salgın tehlikesinin henüz bitmediğini vurgulayarak Ramazan Bayramı’nda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında uyarıda bulundu.

Halkın Ramazan Bayramı’nı kutlayan Atalay, bayramın millete, İslam âlemine, bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini diledi.

Din İşleri Başkanı Atalay, bayram mesajında, bayram namazının Pazar günü saat 06.15’te bazı tedbirler eşliğinde camilerde toplu idrak edilebileceğini kaydetti.

Bayram namazına gideceklere “abdestini evde al, maskeni tak, mesafeni koru, seccadenle camiye gel” çağrısı yapan Atalay, bayram namazında uygulanacak tedbirleri şöyle sıraladı:

“Camilerde abdest yerleri kapalı olacağından abdest evde alınmalı, camiye gelenler maske takmalı, herkes seccadesini yanında getirmeli, fiziki mesafe korunmalı; tokalaşma, kucaklaşma gibi fiziki temastan kaçınılmalı; yaş ve sağlık açısından risk grubunda olanlar ibadetlerini evlerinde yapmalı, camiye gelenlere görevliler namaza durması gereken yere kadar eşlik edecek.”

Talip Atalay, fitre miktarının 35 TL olduğunu ve ailede her birey için ve Bayram Namazından önce verilmesi gerektiğini de hatırlattı.

“İBADETHANELER AÇILDIYSA DA HENÜZ SALGIN TEHLİKESİ GEÇMEDİ”

Din İşleri Başkanı Atalay, “Her ne kadar ibadethanelerimiz açıldıysa da henüz salgın tehlikesi geçmemiştir” diyerek “Bu nedenle daha önceki bayramlardaki gibi karşılıklı ziyaretler yapmamalı, fiziki mesafeyi mutlaka korumalı, toplumsal hareketliliği en az seviyede tutmalıyız. Aileler çocuklarına dikkat etmeli, mahallede kapı kapı dolaşarak şeker toplamasına müsaade etmemelidir” uyarılarında bulundu.

Öksüz-yetim ve kimsesiz çocukların sevindirilmesi, Kuzey Kıbrıs’a gelen ancak küresel virüs salgını nedeniyle zor duruma düşen insanlara mutlaka yardım teklif edilmesi gerektiğini belirten Atalay, “Hazır hatim ve dua satanlara itibar etmeyelim, bu şekilde satın alınan bir hatim ve duanın ölüye bir fayda sağlamayacağını unutmayalım” dedi.