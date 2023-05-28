Reynar, Avrupa Günü etkinliğine katıldı, halkla bir araya geldi

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) ara seçimdeki milletvekili adayı olarak açıkladığı Tacan Reynar, Cuma akşam üstü Lefkoşa Zahra Sokak’ta düzenlenen “Avrupa Günü” etkinliğine katıldı, halkla bir araya geldi

TDP’den yapılan açıklamaya göre Reynar’a Genel Başkan Mine Atlı, Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Özkunt ile bazı MYK ve PM üyeleri de eşlik etti.

Etkinlikte Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ve güney Lefkoşa Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis ile bir araya gelen Reynar, iki başkanla sohbet etti.

Yurttaşların büyük ilgi gösterdiği belirtilen etkinlikte halkla da bir araya gelme fırsatı bulan Reynar’la fotoğraf çektiren vatandaşların seçimler için de başarı dileklerini ilettiği kaydedildi.