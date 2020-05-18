Sabah böyle görüntülendi

Dün yangının olduğu bölgede bu sabah havadan böyle görüntülendi.

Bu arada Orman dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, Kıbrıs Genç Tv'ye yaptığı açıklamada soğutma çalışmalarının tüm hzııyla devam ettiğini , hasar tespit çalışmalarına başlanacağını ve yangının yüzde 95 oranında sona erdiğini belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangına bir helikopterin müdahale etmeye devam ettiğini ancak onun da bir süre sonra ayrılacağını ve karadan müdahale çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 10:00