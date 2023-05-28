Saldıray Saymanlıer son yolculuğununa uğurlandı

Hayatını kaybeden Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personellerinden Saldıray Saymanlıer bugün son yolculuğununa uğurlandı.
BRT spikerlerinden Canev Aslan ın eşi olan Saymanlıer, bir süredir yakalandığı hastalığa karşı mücadele veriyordu.
Lapta aşağı camiide öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazına Cunhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Güvenlik Kuvvetleri Konutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve çok sayıda seveni katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Saymanlıer, son yolculuğuna uğurlandı. Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2023, 16:20