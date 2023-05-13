Şan'dan Anneler Günü mesajı: "İyiliğin, şefkatin, fedakârlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin kaynağı”

Maliye Bakanı Alişan Şan, anneliğin şefkat ve merhametin vücut bulmuş hali, hayattaki en masum ve en güzel duygu olduğunu kaydetti.

Şan, "Anneler Günü"nü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Maliye Bakanı Şan’ın mesajı şöyle:

“İyiliğin, şefkatin, fedakârlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin kaynağı annelerimiz, toplumu aydınlık geleceğe taşıyan, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenerek, aile ve toplum hayatının temel direğini oluşturmaktadır.

Hayatımızın her anında, bizi koşulsuz seven, şefkat ve merhametin vücut bulmuş hali annelik, hiç şüphesiz hayattaki en masum ve en güzel duygudur.

Bu duygu ve düşüncelerle, bizimle ağlayıp, bizimle gülen, bizim için endişelenen, hayatımıza yön veren, dualarıyla her daim bizimle olan, Şehitler ve Şampiyon Meleklerimizin anneleri başta olmak üzere, tüm annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyor, saygı ve şükranlarımı sunuyor, hayatta olmayan annelerimizi de rahmetle anıyorum.”