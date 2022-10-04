Kamu-İş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak, okullarda hademe olarak çalışanların yasal haklarının korunmasını istedi.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, çalışanlarla birlikte yaptığı basın açıklamasının ardından Bakanlığa, Milli Eğitim Bakanlığı ve bazı devlet kurumlarının yasalara uymadığı gerekçesiyle şikâyet dilekçesi de verdi.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, okullarda hademe olarak görev yapan üyelerinin sendikalaşma, Toplu İş Sözleşmesi haklarının ellerinden alınmaya çalışıldığını, grevlerde “grev kırıcılığı” yapıldığını, bunlara da ilgili makamların duyarsız kaldığını savundu.

Serdaroğlu, bundan dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yanında Bakanlar Kurulu, Polis Genel Müdürlüğü ve Başsavcılığı göreve çağırdı.

Serdaroğlu, sendika olarak tek istediklerinin; devlet kurumlarının aldığı kararlara ve yasalara uyulması olduğunu belirterek, yasalara bağlı kalınması, çalışanların sendikal haklarının korunması, devlet okullarındaki sorunların çözülmesi için müzakere masası kurulması, ayrıca yetkili tüm kurullara, haklarının gasp edildiğini savunduğu 250 emekçinin haklarının korunması için çağrı yaptı.

Tek amaçlarının, insan, çalışan, emek sömürüsüne “dur” demek olduğunu ifade eden Serdaroğlu, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, Milli Eğitim Bakanlığı’nı, yasalara uymadığı için şikayete geldiklerini ve asli görevini yapması için dilekçe verdiklerini kaydetti.

Devlet okullarında sendikalaşmanın önüne geçildiğini savunan Serdaroğlu, Milli Eğitim Bakanı’na eleştirilerde bulundu, devlet kurumları kararlarının hiçe sayıldığını kaydetti.

Sendika, bakanlık önünde “Ne ezilen ne ezen insanca hakça bir düzen” pankartı da açtı.