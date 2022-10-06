Sendikasız çalıştırılma konusunda hükümet ve muhalefete eleştiri

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, sendikasız çalıştırılan emekçiler konusunda hükümet ve muhalefeti eleştirdi.

Rahvancıoğlu katıldığı televizyon programında, sendikasız çalıştırılan kesime işaret ederek, ülkede muhalefet kesiminin hükümette olanlardan farklı bir politikayı savunmadığını, sermayenin ayakta kalabilmesi için politikalarını değiştirmediğini iddia etti.

Rahvancıoğlu, Bağımsızlık Yolu'nun ilk günden beri çalışanların haklarını arayabilmesi için sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması, asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi gerektiğini savunduğunu kaydetti.

Kamuya 2011’den sonra alınanlar ile öncesinde alınanlar arasında halen eşitsizlik bulunduğuna dikkat çeken Rahvancıoğlu, kamuda bir diğer büyük sorunun taşeron sorunu olduğunu, 4 aydır maaş almayan, yatırımları yapılmayan taşeron çalışanları bulunduğunu savundu.

Türkiye’ye girişine yasak konulmasına da değinen Rahvancıoğlu, " İfade özgürlüğüne, Kıbrıs Türk halkının kimlik iradesine, Kıbrıs’ta çözüm ve barış, federal Kıbrıs istencine bağlı olmak Türkiye’nin güvenliği için tehlike teşkil ediyorsa kabul ediyorum başım üstüne” açıklamasını yaptı.