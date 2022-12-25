Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sıla Usar İncirli, oyunu kullandıktan sonra basına açıklama yaptı.

İncirli’nin açıklamasıyla ilgili olarak CTP’den yapılan yazılı açıklama aşağıdadır.

“Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sıla Usar İncirli, oyunu kullandıktan sonra basına açıklama yaptı ve bugünün çok önemli bir gün olduğunun altını çizdi. Kıbrıs Türk halkının iradesinin bugün sandıklara yansıyacağının altını çizen Usar İncirli, tüm yurttaşlara sandığa gitme çağrısı yaptı ve ‘inanıyorum ki demokrasi kazanacak’ ifadelerini kullandı”.