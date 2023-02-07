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Sivil Savunma Personeli, Amaç Arnavutoğlu Kırıkhan Öğretmenevinde depremde hayatını kaybetti
Kıbrıs
07 Şubat 2023 Salı 13:06
Kıbrıs Genç Tv
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığında 2003 yılından itibaren görev yapmakta olan Amaç Arnavutoğlu, sağlık tedavisi nedeniyle bulunduğu Kırıkhan Öğretmenevi’nin deprem sırasında çökmesi üzerine hayatını kaybetti.
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