Sivil Savunma Personeli, Amaç Arnavutoğlu Kırıkhan Öğretmenevinde depremde hayatını kaybetti

Sivil Savunma Personeli, Amaç Arnavutoğlu Kırıkhan Öğretmenevinde depremde hayatını kaybetti
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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığında 2003 yılından itibaren görev yapmakta olan  Amaç Arnavutoğlu, sağlık tedavisi nedeniyle bulunduğu Kırıkhan Öğretmenevi’nin deprem sırasında çökmesi üzerine hayatını kaybetti.

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