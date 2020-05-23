Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Ramazan Bayramı’nın ülkeye, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni etti; tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Sucuoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Sucuoğlu, mesajında, bayramların mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendirildiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, insanların kaynaştığı ve manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği özel günler olduğunu kaydetti.

Bu bayram salgın nedeniyle belki sevdikleriyle bir araya gelemeyeceklerini kaydeden Sucuoğlu, “Ama bu zorlu sürecin atlatılacağına, devletimizin kararlı mücadelesi ve halkımızın alınan tedbirlere sağladığı uyum ile; daha sağlıklı ve daha güzel günlere ulaşacağımıza inanıyorum. Unutmayalım ki, sağlıklı günlerde sevdiklerimizle tekrar buluşacak onlara yeniden sarılacağız” dedi.