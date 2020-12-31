SÜTEK çiğ süt fiyatlarını düzenledi

Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) Yönetim Kurulu, üreticiden alınan çiğ süt için yeni fiyatları belirledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yapılan düzenlemeyle üreticiye ödenen süt fiyatları yüzde 15,5 ile yüzde 18,42 arasındaki oranlarda artırıldı.

İmalatçıya satış fiyatları yüzde 13,5 ile yüzde 15,61 arasındaki oranlarda artırılırken, üretimin devamına katkı sağlamak için çiğ süte ilave 10 kuruşluk bir destek verildi. Yeni fiyatlar yarından itibaren uygulamaya girecek.

Açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu bu çerçevede Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ve Süt İmalatçıları Birliği ile Bakanlık arasında görüşmeler yapıldığını kaydetti.

Buna göre Hayvancılık Dairesi, süt fiyatlarıyla ilgili maliyet hesaplamalarında, yem hammadde fiyatlarındaki artış ve pandemi nedeni ile süt ve süt mamullerinin pazarlamasında yaşanan sıkıntıları da dikkate aldı, üretimin devamı adına süt fiyatlarında düzenlemeye gidildi.

Tarım Bakanı Çavuşoğlu’nun, süt fiyatının belirleme çalışmaları öncesinde hükümetle görüşmeler gerçekleştirdiğinin de aktarıldığı açıklama şöyle devam etti: “Görüşmeler olumlu sonuçlanmış, üretici dostu kimliği ile konuyu ele alan hükümetimiz, 31 Aralık 2020 tarihinden itibaren yemlik arpanın 30 kuruş kilosunda sübvanseye edilmesine, bu amaç için 12 milyon TL kaynak ayrılmasına ve yemlik arpanın kilosu 1.70 TL’den satılması için gerekenin yapılmasına karar vermiştir. Bu sayede, gerek iç piyasada halkımızın süt mamullerine ulaşımında yüksek fiyatların önüne geçilmesi gerekse ihracat imkânları yaratılarak sütün pazarlanabilmesi hedeflenmiştir”

Açıklamada, belirlenen süt fiyatları da detaylı olarak aktarıldı.