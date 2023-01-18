Tarım Bakanı Oğuz Tohum Yetiştiricileri Birliği’ni ziyaret etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Ankara’da Tohum Yetiştiricileri Birliği’ni ziyaret etti, Birlik Başkanı Hacı Ömer Güler ile görüştü.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre görüşmede Birliğin, Kıbrıs Türk çiftçisine vereceği eğitimler de ele alındı.

Bakan Oğuz görüşmede yaptığı konuşmada çiftçinin yarın endişesi taşımaması, her türlü olasılığın dikkate alınması ve hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

Çiftçilere verilecek eğitimlerin bilinçli üretimin esası olduğunu kayden Oğuz, KKTC çiftçilerine böyle bir olanak sağladığı için Güler’e teşekkür etti.

Önümüzdeki günlerde daha fazla tohuma ihtiyaç duyulabileceğini de dile getiren Bakan Oğuz, Türkiye'de güçlü bir tohum sektörünün varlığının KKTC açısından ciddi bir avantaj olduğunu da söyledi.

Oğuz, kendi kendine yetebilen bir ülke olmak için kaliteli, sertifikalı tohumun yanında modern tarım teknolojileri ve planlı ürerimin olması gerektiğini söyledi.

-Güler

Tohum Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, üretimde verimlilik ve kalite alanında tohumculukta çağ atlandığını kaydetti.

Güler, Türkiye'de çiftçilerin tohumculuk ve tarım teknolojileri konusunda eğitimlerde Kurumun önemli bir yere sahip olduğunu, KKTC çiftçisini de bu programlara dahi etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Bakan Oğuz’a KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Bakanlık Müsteşarı Emirali Deveci, Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun, Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki ve Özel Kalem Müdürü Hasan İşlek eşlik etti.