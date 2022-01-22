Tatar: “Güney’de terör örgütüne yasal izinle faaliyet hakkı verilmesini şiddetle kınıyoruz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erenköy Mücahitleri Derneği Başkanı Mustafa Arıkan ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, ilk olarak Zübeyir Ağaoğlu, eski başbakanlardan İrsen Küçük, İsmail Soykan, Ünal Sabit ve diğer aralarından ayrılan mücahitleri rahmetle andı, hayatta olanlara sağlık diledi.

Tatar, Erenköy direnişine işaret ederek, “O günleri unutmak mümkün değildir. ‘Erenköy’ denildiğinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin Çanakkale Savaşı gibi fevkalade kritik ve önemli bir bölgedeki mücadeleden bahsedilir” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, o bölge ve bölge köylerinin, Rum-Yunan ikilisinin saldırılarına karşı direnişinin Kıbrıs Türk tarihinde bir efsane ve direniş öyküsü olduğunu dile getirdi.

“1974’TE ADAYA BARIŞ GELDİ. EKSİK OLAN BİR ANTLAŞMADIR”

Cumhurbaşkanı Tatar, 1974’te Mehmetçik’in adaya adım atmasıyla hem Kıbrıslı Türklere hem de Kıbrıslı Rumlara barışın geldiğini belirterek, 1974’te gelen barışla adada herhangi bir çatışmanın olmamasının önemli olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Şu anda eksik olan bir antlaşmadır. Bu antlaşmanın olabilmesi için de iki tarafın onayı gerekiyor. Yapılan müzakerelerde Türk tarafı olarak çok şeyler tecrübe ettik; karşı tarafı bir kez daha anlama fırsatı bulduk. Annan Planı ve Crans Montana gibi süreçlerin iyi değerlendirilmesi lazım çünkü Rum tarafının niyetini gördük. Bizim iyi niyetimize rağmen karşı taraftan iyi niyet görülmemiştir” ifadelerini kullandı.



Doğu Akdeniz’de Kıbrıs’ın statüsü, deniz yetki alanları, karasuları, ekonomik münhasır bölge, hidrokarbon meseleleri, hava sahanlığı konularının Kıbrıs Türk halkının uluslararası güvenliği ve milli çıkarları için önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, yeni siyasetin Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürütüldüğünü, yan yana yaşayan iki devletin iş birliği ile ancak bir antlaşma olabileceğini söyledi.“Tek egemenlik, Kıbrıs Türklerini azınlığa götürür” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Rum-Yunan ikilisinin amacının otoritelerini AB içerisinde kuzeye yaymak olduğunu kaydetti.Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin ve fiili garantörlüğü ve askerin caydırıcı güç olarak devamının Kıbrıs Türkleri için hayati olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy mücahitlerinin yeni siyasete verdiği destekten dolayı teşekkür etti.“GÜNEY’DE TERÖR ÖRGÜTÜNE YASAL İZİNLE FAALİYET HAKKI VERİLMESİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ”Rum tarafında PKK/PYD terör örgütüne ofis açma izni verilmesine ve bu gibi yapılanmaların yoğunlaşmasına yönelik Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun sert bir tepki ortaya koyduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz de KKTC olarak aynı tepkiyi koyuyoruz. Bir AB üyesinin, terör örgütüne yasal izinle faaliyet hakkı vermesini şiddetle kınıyoruz” dedi.“BÖYLE GELİŞMELERE SEYİRCİ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR”Güney’de terör örgütü faaliyetlerine izin verilmesinin hem KKTC hem de Türkiye Cumhuriyeti için huzur, barış ve güvenlik konusunda tehdit unsuru olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Böyle gelişmelere seyirci kalmamız mümkün değildir” dedi.